Франція

Француз позитивно відгукується про іспанця.

Зірковий форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про наставника ПСЖ Луїса Енріке.

"Нещодавно ми бачилися після матчу Ліги 1 між ПСЖ і Ліллем. Енріке — хороша людина і чудовий футбольний тренер. У нас із ним гарні стосунки, я бажаю йому всього найкращого. Мені подобалося працювати з ним", — цитує нападника Movistar.

Мбаппе перейшов до Реала з ПСЖ минулого літа, підписавши з "королівським" клубом контракт на п’ять років. 26-річний француз залишається вдячним за співпрацю з іспанським тренером.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе уникнув серйозної травми.