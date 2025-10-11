Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Француз повернеться до тренувань наступного тижня.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе пройшов медичне обстеження в Мадриді після того, як залишив розташування збірної Франції через травму, отриману в матчі проти Азербайджану (3:0). Про це повідомляє журналіст COPE Аранча Родрігес.

За інформацією джерела, 26-річний француз уникнув серйозної травми і зможе тренуватися з "вершковими" вже наступного тижня.

Таким чином, Мбаппе пропустить майбутній матч збірної Франції проти Ісландії у відборі ЧС-2026, який пройде в понеділок, 13 жовтня, але має бути готовим до найближчого матчу Реалу в Ла Лізі.

Цього сезону Мбаппе провів 13 матчів на клубному рівні, в яких забив 15 голів та віддав дві гольові передачі.

Свій наступний матч Реал проведе проти Хетафе – гра пройде 19 жовтня о 22:00.