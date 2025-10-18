Франція

Страсбур добряче потріпав нерви паризькому гранду у 8 турі.

Страсбур змусив Парі Сен-Жермен добряче понервувати у центральному матчі 8 туру чемпіонату Франції. Після першого тайму гості вели 3:1, але команда Луїса Енріке разом із Іллею Забарним у старті зуміла врятувати гру — 3:3.

Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині завдяки Бредлі Барколі, та ще до перерви пропустили двічі — Панічеллі (дубль) й Морейра вивели "фарм Челсі" уперед.

У другому таймі Рамуш скоротив відставання, а молодий Маюлу на 79-й хвилині головою встановив фінальний рахунок — 3:3.