Франція

Ветеран повернувся до Франції та оцінив рівень чемпіонату.

Французький ветеран Олів'є Жиру, який повернувся до рідної Ліги 1, вважає, що французький чемпіонат нітрохи не поступається італійській Серії А, де він виграв титул з Міланом у сезоні-2021/22.

"Я не став би порівнювати з Прем'єр-лігою, але от Серії А наша Ліга 1 нітрохи не поступається, я не бачу особливої різниці", — заявив Жиру в інтерв'ю L'Equipe.

Раніше форвард виступав в Арсеналі в англійському чемпіонаті, а минулий сезон провів у MLS.

Також повідомлялося, що Жиру може завершити кар'єру наприкінці сезону.