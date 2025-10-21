Ветеран повернувся до Франції та оцінив рівень чемпіонату.
Олів'є Жиру, Getty Images
21 жовтня 2025, 12:21
Французький ветеран Олів'є Жиру, який повернувся до рідної Ліги 1, вважає, що французький чемпіонат нітрохи не поступається італійській Серії А, де він виграв титул з Міланом у сезоні-2021/22.
"Я не став би порівнювати з Прем'єр-лігою, але от Серії А наша Ліга 1 нітрохи не поступається, я не бачу особливої різниці", — заявив Жиру в інтерв'ю L'Equipe.
Раніше форвард виступав в Арсеналі в англійському чемпіонаті, а минулий сезон провів у MLS.
Також повідомлялося, що Жиру може завершити кар'єру наприкінці сезону.