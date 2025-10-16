Чинний контракт форварда розрахований до літа 2026 року.
Олів'є Жиру, Getty Images
16 жовтня 2025, 21:00
Нападник Лілля Олів'є Жиру прокоментував умови свого контракту, розрахованого до літа 2026 року, натякнувши на можливе завершення кар'єри.
"Це може бути один рік плюс ще один, але може бути й лише цей. Не можна шкодувати. Треба жити моментом і бути готовим зупинитися. Втім, це буде групове рішення, разом із моєю дружиною та родиною.
Важливо бути ясним у думках. Якщо я вважаю, що можу щось принести команді, і якщо клуб також задоволений мною, ми сядемо за стіл і обговоримо це з президентом Лілля", — наводить слова Жиру L'Équipe.
Нинішнього сезону 39-річний Жиру провів 22 матчі, в яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.
Після семи турів Лілль набрав 11 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1.