Франція

Чинний контракт форварда розрахований до літа 2026 року.

Нападник Лілля Олів'є Жиру прокоментував умови свого контракту, розрахованого до літа 2026 року, натякнувши на можливе завершення кар'єри.

"Це може бути один рік плюс ще один, але може бути й лише цей. Не можна шкодувати. Треба жити моментом і бути готовим зупинитися. Втім, це буде групове рішення, разом із моєю дружиною та родиною.

Важливо бути ясним у думках. Якщо я вважаю, що можу щось принести команді, і якщо клуб також задоволений мною, ми сядемо за стіл і обговоримо це з президентом Лілля", — наводить слова Жиру L'Équipe.

Нинішнього сезону 39-річний Жиру провів 22 матчі, в яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.

Після семи турів Лілль набрав 11 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1.