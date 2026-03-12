Ліга Європи

Завершилися перші чотири матчі другого за статусу єврокубкового турніру.

Сьогодні, 12 березня, проходять перші матчі у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Астон Вілла розпочала гру стримано: Емі Мартінес намагався збити темп і заспокоїти гарячу атмосферу стадіону. Команда Емері терпляче шукала свій шанс, але гострі моменти біля воріт Лілля виникали рідко.

Ближче до перерви господарі додали і серйозно тиснули. Олів’є Жиру пробив головою у кількох сантиметрах від стійки, а удар Перро змусив Мартінеса проявити реакцію. Морган Роджерс на останніх хвилинах тайму влаштував дриблінг-шоу, але не зміг забити.

Другий тайм почався з проблем для Лілля: капітан Андре залишив поле через травму, а його замінив юний Буадді. Астон Вілла на перших хвилинах виглядала розгубленою, але на 62-й хвилині гості зуміли відкрити рахунок. Довга передача Конси знайшла Буендію, який скинув м’яч на хід Оллі Воткінсу. Український форвард елегантним чепаком перекинув голкіпера, забивши перший гол після довгої паузи.

Після пропущеного гола Лілль кинувся відіграватися. Фернандес-Пардо мав стовідсотковий шанс, але Мартінес відбив м’яч із нижнього кута. Воткінс міг оформити дубль, але сплутав ноги і впав у боротьбі з обороною.

Фінальні хвилини стали бенефісом Джона Макгінна, який повернувся після травми і підтримав команду під овації гостьового сектора. Астон Вілла втримала перемогу 1:0 на виїзді, роблячи себе фаворитом перед матчем-відповіддю у Бірмінгемі.

Лілль — Астон Вілла 0:1

Голи: Воткінс, 61

Грецький Панатінаїкос здобув мінімальну перемогу над Реал Бетіс у першому матчі 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА — 1:0. Вирішальний м’яч господарі забили наприкінці поєдинку з пенальті, попри те, що більшу частину другого тайму грали в меншості.

Іспанська команда розпочала матч активніше та поступово взяла м’яч під контроль. Найбільш небезпечними моментами у першому таймі стали удари Абде Еззалзулі та Кучо Ернандес, однак воротар грецького клубу Альбан Лафон кілька разів врятував свою команду.

Після перерви тиск андалусійців продовжився. Ситуація ще більше ускладнилася для Панатінаїкоса, коли захисник Анесс Зарурі отримав другу жовту картку за фол проти Еззалзулі, залишивши господарів у меншості приблизно на 30 хвилин.

Попри чисельну перевагу, підопічні Мануель Пеллегріні не змогли реалізувати свої моменти. Натомість у кінцівці матчу греки отримали шанс вирвати перемогу. Після перегляду VAR арбітр Шимон Марчиняк призначив пенальті за фол Дієго Льоренте на Кароль Свідерскі.

11-метровий впевнено реалізував Таборда, принісши своїй команді важливу перемогу.

Панатінаїкос – Бетіс 1:0

Гол: Таборда (88, пен)

У італійському дербі команди не продемонстрували яскравого атакувального футболу. Поєдинок вийшов доволі закритим, із великою кількістю тактичних фолів і мінімальною кількістю небезпечних моментів біля обох воріт.

У першому таймі господарі були близькі до того, щоб відкрити рахунок. Удар Федеріко Бернардескі під поперечину парирував воротар римлян Міле Свілар. Уже в компенсований час Томмазо Побега не зумів замкнути скидку партнера головою з кількох метрів і змарнував чудовий шанс.

Після перерви обидва футболісти знову отримали нагоди для взяття воріт, але реалізувати її вдалося лише Бернардескі. Вирішальним став сольний прохід Самюел Роу, який прорвався на половину поля суперника та віддав передачу на чемпіона Європи-2022, і той точно пробив по воротах.

Проте Рома швидко відігралася, скориставшись помилкою опорника Ремо Фройлер. Після неточної обробки м’яча його перехопив Браян Крістанте, який віддав передачу на Донієлл Мален. Той увірвався до штрафного майданчика і викотив м’яч під удар Лоренцо Пеллегріні, який незадовго до цього з’явився на полі і зрівняв рахунок.

У кінцівці обидві команди могли вирвати перемогу. Після удару Малена і рикошету від Джон Лукумі м’яч влучив у штангу, а удар головою Мартін Вітік прийняла на себе перекладина.

Болонья — Рома 1:1

Голи: Бернардескі, 50 — Пеллегріні, 71

В іншому матчі вечора Штутгарт та Порту провели першу офіційну зустріч в історії. Португальці приголомшили господарів майже блискавичним відрізком.

Спершу на 20-й хвилині Вільям Гомес влучив у поперечину, а вже протягом наступних семи хвилин Порту забив двічі. Терем Моффі відзначився після швидкої атаки та перехоплення м’яча після винесення Александер Нюбель, а згодом Родріго Мора подвоїв перевагу гостей після перехоплення навісу Джефф Шабо.

Штутгарт – Порту 1:2

Голи: Ундав, 40 – Моффі, 21, Мора, 27