Італія

Аллегрі хоче бачити юного француза у Мілані.

Італійський Мілан продовжує слідкувати за талановитим півзахисником французького Лілля Аюбом Буадді. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, головний тренер "россонері" Макс Аллегрі переконаний, що після продажу Тіджані Рейндерса в Манчестер Сіті керівництво клубу зобов'язане вкластися в 17-річного француза, який за думкою італійського фахівця, зможе гідно замінити нідерландського атакувального півзахисника.

Наразі Мілан не веде перемовин щодо трансферу Буадді, але продовжують дуже ретельно вивчати потенційну угоду.

Чинний контракт гравця з "догами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Загалом Аюб Буадді відіграв за Лілль 57 матчів та віддав три результативні передачі.