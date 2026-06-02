Підопічні Вінченцо Монтелли вибороли путівку на турнір через напружений плей-оф і тепер готуються до протистоянь у групі D.

Збірна Туреччини офіційно визначилася зі складом на Чемпіонат світу 2026 року. Національна федерація представила фінальну заявку гравців, які захищатимуть кольори країни на головному футбольному турнірі чотириріччя.

Для турецьких уболівальників цей Мундіаль стане справжнім святом, адже команда повертається на світову першість після тривалої паузи. Кваліфікаційна кампанія виявилася для команди непростим випробуванням. У своїй відбірковій групі підопічні Вінченцо Монтелли посіли друге місце, що змусило їх виборювати путівку через сито стикових матчів.

У плейоф турецька збірна продемонструвала залізну дисципліну та прагматизм. Команда здобула дві надважливі мінімальні перемоги з однаковим рахунком 1:0. Спочатку турки здолали опір збірної Румунії, а у вирішальному поєдинку виявилися сильнішими за національну команду Косова, остаточно забронювавши собі квитки на турнір.

За підсумками жеребкування фінальної стадії ЧС-2026, збірна Туреччини потрапила до квартету D, де на неї чекають зустрічі з представниками трьох різних континентів. Розклад поєдинків турецької збірної на груповому етапі виглядає наступним чином (час вказано за Києвом):

14 червня, 07:00 — проти збірної Австралії;

20 червня, 06:00 — проти збірної Парагваю;

26 червня, 05:00 — проти збірної США.

Воротарі Мерт Гюнок (Фенербахче), Алтай Баїндир (Манчестер Юнайтед), Угурджан Чакир (Галатасарай)

Захисники Зекі Челік (Рома), Меріх Демірал (Аль-Ахлі), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Ерен Елмали (Галатасарай), Абдулкерім Бардакджи (Галатасарай), Озан Кабак (Гоффенгайм) Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Ферді Кадіоглу (Брайтон), Самет Акайдин (Чайкур Різеспор)

Півзахисники Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд), Оркун Кьокчю (Бешикташ), Хакан Чалханоглу (Інтер, капітан), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай)

Нападники Керем Актюркоглу (Фенербахче), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Деніз Гюль (Порту), Кенан Йилдиз (Ювентус), Ірфан Джан Кахведжі (Касимпаша), Юнус Акгюн (Галатасарай), Бариш Алпер Їлмаз (Галатасарай), Огуз Айдин (Фенербахче), Джан Узун (Айнтрахт Ф)