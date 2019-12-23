Германия

Мяч нападающего Айнтрахта Баса Доста стал юбилейным.

Бундеслига завершила 2019 год с отметкой в 1000 забитых голов, сообщил официальный аккаунт организации в Твиттере.

Отметка стала равной благодаря голу Баса Доста в ворота Падерборна. Этот мяч, однако, не помог Айнтрахту набрать очки – команда из Франкфурта-на-Майне проиграла 1:2.

Следующая игра Бундеслиги состоится аж в середине января – 17-го числа Шальке примет менхенгладбахскую Боруссию.

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