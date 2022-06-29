Германия

Найбільш несподівані голи Бундесліги сезону-2021/22

До вашої уваги найкращі голи чемпіонату Німеччини, яких ніхто не очікував.

константінос мавропанос, getty images

Черговий сезон у німецькій Бундеслізі добіг кінця і він традиційно подарував нам багато яскравих та ефектних моментів. Офіційний YouTube-каналу Бундесліги опублікував добірку найбільш неочікуваних м'ячів минулого сезону чемпіонату Німеччини. Раніше Бундесліга визначила топ-10 найкращих результативних передач сезону-2021/22.