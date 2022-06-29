Германия 29 червня 2022, 14:45 Найбільш несподівані голи Бундесліги сезону-2021/22 До вашої уваги найкращі голи чемпіонату Німеччини, яких ніхто не очікував. константінос мавропанос, getty images 29 червня 2022, 14:45 Черговий сезон у німецькій Бундеслізі добіг кінця і він традиційно подарував нам багато яскравих та ефектних моментів. Офіційний YouTube-каналу Бундесліги опублікував добірку найбільш неочікуваних м'ячів минулого сезону чемпіонату Німеччини. Раніше Бундесліга визначила топ-10 найкращих результативних передач сезону-2021/22. Джерела Официальный сайт Бундеслиги Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте