Черговий сезон у німецькій Бундеслізі добіг кінця і він традиційно подарував нам багато яскравих та ефектних моментів.

Офіційний YouTube-каналу Бундесліги опублікував добірку найбільш неочікуваних м'ячів минулого сезону чемпіонату Німеччини.

Раніше Бундесліга визначила топ-10 найкращих результативних передач сезону-2021/22.