Завершилися матчі у Німеччині.
Завершилися матчі першого суботнього слоту Бундесліги.
Аугсбург — Шальке 1:1
Голи: Маєр, 51 — Бюльтер, 90+3
Аугсбург: Гікєвіч — Гумний, Бауер (Вейга, 46), Гауелеу, Ягу — Маєр (Педерсен, 85), Енгельс, Реджбечай (Баумгартлінгер, 74), Варгас (Кардона, 74) — Беріша (Дрена Бельйо, 74), Демірович
Шальке: Ферманн — Бруннер (Айдин, 68), Йосіда, Єнц, Матріціані (Мор, 63) — Крал, Баланта (Салазар, 35), Краусс — Караман (Теродде, 68), Фрай, Бюльтер
Попередження: Варгас, Гікєвіч, Кардона, Гауелеу — Баланта, Крал, Єнц, Фрай
Видалення: Демірович, 53
Бохум — Лейпциг 1:0
Гол: Машович (48)
Бохум: Ріманн — Стафілідіс, Ордець, Машович, Соареш (Хайнц, 59) — Лосілла, Остераге (Ламбропулос, 88) — Штегер (Форстер, 69) — Асано (Кюнде, 69), Гофманн, Антві-Аджей (Хольтманн, 69)
Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генрікс, 71), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 82) — Собослаї, Лаймер (Айдара, 82), Кампль, Вернер (Ольмо, 70) — Сілва, Поульсен (Форсберг, 68)
Попередження: Машович, Соареш — Лаймер, Ольмо, Кампль
Гоффенгайм — Герта 3:1
Голи: Крамарич (24, 37), Бебу (51) — Йоветич (90+2)
Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Фогт (Бічакчич, 84), Брукс — Кадержабек, Гайгер, Сков (Анхеліньо, 83) — Штіллер (Ділейні, 83), Баумгартнер (Даббур, 69) — Бебу, Крамарич (Бекер, 76)
Герта: Крістенсен — Уремович, Рохель, Платтенхардт (Кенні, 65) — Ріхтер (Боатенг, 65), Джигерджі (Йоветич, 46), Міттельштадт — Тузар, Сердар (Канга, 73) — Нганкам, Нідерлехнер (Лукебакіо, 46)
Попередження: Ріхтер, Нганкам, Міттельштадт
Видалення: Даббур, 71
Штутгарт — Вольфсбург 0:1
Гол: Мармуш (56)
Штутгарт: Бредлов — Антон (Вагноман, 62), Мавпропанос, Іто, Соса — Каразор (Мійо, 62) — Ендо, Харагучі (Пфайффер, 89) — Діаш (Кулібалі, 61), Сілас, Фюріх (Томас, 61)
Вольфсбург: Кастельс — Фішер, Лакруа, ван де Вен, Отавіо (Борнаув, 82) — Арнольд — Ф. Нмеча (Гілавогі, 75), Герхардт — Віммер (Баку, 68), Мармуш (Вінд, 81), Камінські (Паредес, 58)
Попередження: Каразор