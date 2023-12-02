Німеччина

База.

Колишній капітан збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Філіпп Лам вважає, що рішення ФІФА про проведення чемпіонатів світу в кацапії та Катарі було максимально сумнівним. Його слова наводить The Guardian.

"Коли я був діючим гравцем, футбол, на відміну від наших днів, все ще був, так скажімо, вільним. Сьогодні ми стикаємося з зовсім іншими проблемами, пов'язаними з грошима та ситуаціями, що відбувалися перед чемпіонатом світу в Катарі.

Я негативно сприйняв проведення чемпіонатів світу у Катарі та росії. Ми повинні використовувати події такого масштабу для того, щоб продемонструвати наші власні цінності, відобразити те, як ми в Європі хочемо жити. Для мене футбол — це також культура та традиції. Усього цього просто не було у Катарі.

Футбол має бути чимось більшим, ніж просто бізнесом. Він для дітей, підлітків, вболівальників та культури загалом. Я завжди віддавав би турніри демократичним країнам", — базанув легендарний Філіпп Лам.