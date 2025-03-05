Німеччина

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 5 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Мюнхені місцева Баварія зустрінеться з Баєром.

СЕРЕДА, 5 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ФУТБОЛЬНА АРЕНА МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері шляхи Баварії і Баєра перетнуться поза внутрішньою ареною. Команди вчетверте зустрінуться в ході поточної кампанії, раніше двічі поділивши очки в чемпіонаті Німеччини (1:1 у Мюнхені, 0:0 у Леверкузені), тоді як із дуелі в 1/8 фіналу Кубка країни, яка була для мюнхенців домашньою, переможцями вийшли леверкузенці (1:0).

Команді Венсана Компані щоб дістатися цієї стадії оновленого єврокубка довелося пройти через стикові поєдинки. Двоматчеве протистояння з Селтіком видалося для гранда Бундесліги далеко не таким спокійним, як могли очікувати вболівальники. Після перемоги з рахунком 2:1 у Глазго мюнхенці лише в компенсований час домашньої зустрічі уникнули додаткових 30 хвилин, зігравши внічию (1:1).

Підопічні Хабі Алонсо одразу в 1/8 фіналу плей-оф опинилися фінішувавши шостими в турнірній таблиці основного етапу ЛЧ, хоч і набрали всього на один заліковий бал більше, ніж їхній сьогоднішній суперник, якому дісталася 12-та сходинка. Зазначимо, що леверкузенці цієї стадії турніру дісталися вперше з 2017 року й тоді двоматчева дуель з Атлетіко завершилася на користь мадридців (2:4).

З урахуванням вищезгаданої звитяги в Кубку Німеччини Баєр лише двічі завдав поразок Баварії на її полі в усіх турнірах, тоді як на рахунку багаторазового чемпіона країни п'ять перемог. До того ж, серія мюнхенців без невдач у домашніх поєдинках Ліги чемпіонів налічує вже 21 поєдинок (16В, 5Н). Очікуємо, що сьогодні леверкузенці можуть усе ж допустити невеликої осічки.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.79, тоді як потенційний успіх Баєра оцінюється показником 4.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.95.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Це дві команди з високим індивідуальним класом, і саме це стане вирішальним у грі. У трьох матчах проти них цього сезону ми бачили три різні історії. Баєр заслужено закріпився серед топових конкурентів, і ми з нетерпінням чекаємо на цю зустріч. Перший поєдинок вдома — шанс створити щось особливе".

Хабі Алонсо, головний тренер Баєра: "Ми в хорошій формі й хочемо знову показати, що можемо нав'язати боротьбу Баварії. Але ми також розуміємо, що Ліга чемпіонів і Бундесліга — це зовсім різні турніри. Ліга чемпіонів більш емоційна, і найважливіше — контролювати ці емоції. П'яти поганих хвилин може вистачити, щоб вилетіти".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане — Кейн

Баєр: Коварж — Мукіеле, Та, Тапсоба, Інкап'є — Джака, Паласіос — Фрімпонг, Вірц, Грімальдо — Телла

Не зіграють: Перец — Андріх

Під питанням: Павлович — Тапсоба

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