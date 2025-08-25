Німеччина

Тепер німецькому клубу потрібно знайти компроміс із Челсі.

Нападник Челсі Ніколас Джексон може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

Як повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк, 24-річний сенегалець досяг особистої домовленості з Баварією.

Мюнхенці розраховують орендувати футболіста, однак остаточне слово залишається за Челсі, з яким ще тривають переговори. Якщо клуби зможуть узгодити умови, трансфер може відбутися вже у найближчі дні.

У минулому сезоні Ніколас Джексон провів 37 матчів за лондонців, відзначившись 13 голами та 6 результативними передачами. Повідомлялося, що "сині" будуть готові продати форварда до Німеччини за 65 млн євро.