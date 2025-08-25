Німеччина

"Джмелі" працюють на трансферному ринку.

Дортмундська Боруссія знаходиться за крок від оформлення трансферу нападника англійського Вулвергемптона Фабіу Сілви. Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

За інформацією джерела, переговори між німецьким та англійським клубами знаходяться на завершальній стадії. Сума трансферу складе близько 25 мільйонів євро.

Зазначається, що 23-річний португалець вже погодив контракт з Боруссією Д до 30 червня 2030 року.

Чинна трудова угода гравця з "вулвз" розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Фабіу Сілва відіграв в оренді за іспанський Лас-Пальмас 25 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.