Німеччина

Португальцеві не вдалося закріпитися в чемпіонаті Англії.

Центральний нападник Вулвергемптона Фабіу Сілва переходить до Боруссії Дортмунд, передає видання The Athletic.

"Чорно-жовті" домовилися про трансфер 23-річного португальця. Повідомляється, що клубу Бундесліги гравець обійдеться в 22,5+4 млн євро.

У вересні 2020 року Вулвергемптон зробив Сілву найдорожчим придбанням у своїй історії, виклавши Порту (вихованець) 40 млн євро. У 72-х матчах за "вовків" Фабіу відзначився п'ятьма голами й шістьма асистами.

Чотири рази виконавець змінював клубну прописку на правах оренди (Андерлехт, ПСВ, Рейнджерс і Лас-Пальмас). У Ла Лізі-2024/25 португалець відзначився десятьма результативними ударами й трьома гольовими передачами в 24-х поєдинках, привернувши до себе увагу з боку престижніших клубів.

Нагадаємо, нещодавно Боруссія Дортмунд орендувала оборонця Челсі й придбала їхнього півзахисника.