Пакетний трансфер із Челсі завершено.
Аарон Ансельміно, x.com/BVB
27 серпня 2025, 12:09
Лондонський Челсі та дортмундська Боруссія останніми роками налагодили цілком непогані зв’язки, і тому із столиці Великої Британії періодично надходить підсилення для "жовто-чорних".
Напередодні дортмундці оголосили про підписання півзахисника Карні Чуквуемеки, але на цьому співпраця з "синіми" цього літа себе не обмежила.
Другою частиною великої пакетної угоди став аргентинський центральний захисник Аарон Ансельміно.
На відміну від свого тепер уже колишнього партнера по Челсі, 20-річний виконавець перейшов лише на правах річної оренди без права викупу.
За "дорослу" команду Челсі Ансельміно встиг відіграти лише кілька хвилин на Клубному чемпіонаті світу-2025, тоді як його трансфер із Бока Хуніорс із попередньою орендою до зими цього року коштував 16,5 млн євро.