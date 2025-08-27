Німеччина

Пакетний трансфер із Челсі завершено.

Лондонський Челсі та дортмундська Боруссія останніми роками налагодили цілком непогані зв’язки, і тому із столиці Великої Британії періодично надходить підсилення для "жовто-чорних".

Напередодні дортмундці оголосили про підписання півзахисника Карні Чуквуемеки, але на цьому співпраця з "синіми" цього літа себе не обмежила.

Другою частиною великої пакетної угоди став аргентинський центральний захисник Аарон Ансельміно.

На відміну від свого тепер уже колишнього партнера по Челсі, 20-річний виконавець перейшов лише на правах річної оренди без права викупу.

За "дорослу" команду Челсі Ансельміно встиг відіграти лише кілька хвилин на Клубному чемпіонаті світу-2025, тоді як його трансфер із Бока Хуніорс із попередньою орендою до зими цього року коштував 16,5 млн євро.