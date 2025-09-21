Німеччина

Завершився передостанній матч 4-го туру чемпіонату Німеччини.

В рамках четвертого тайму німецької Бундесліги леверкузенський Баєр на БайАрені приймав менхенгладбахську Боруссію.

На 70-й хвилині зустрічі Малік Тілльман вивів "фармацевтів" вперед. Втім команді Каспера Юльманна не змогла втримати перемогу. Гаріс Табакович на 90+2-й хвилині зрівняв рахунок та подарував Боруссії М нічийний результат.

Після цієї гри Баєр посідає 12-ту позицію в турнірній таблиці Бундесліги з п'ятьма набраними очками. Боруссія М з двома очками розташувалася на 17-му рядку німецької першості.

Баєр –Боруссія М 1:1

Голи: Тілльман, 70 –Табакович, 90+2

Баєр: Флеккен – Тапсоба, Баде (Тап, 63), Куанса – Грімальдо, Гарсія, Тілльман, Васкес (Поку, 63) – Бен Сегір (Ечеверрі, 76), Мазе (Гофманн, 84) – Шик (Кофане, 76)

Боруссія М: Ніколас — К'яродіа (Ранос, 86), Ельведі, Дікс — Улльріх, Енгельхардт, Райтц (Геррманн, 86), Скаллі — Кастроп (Нойгаус, 72), Штегер (Рейна, 80) — Матіно (Табакович, 80)

Попередження: Улльріх, 8