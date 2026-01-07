Німеччина

Оренда з опцією викупу: нападник має шанс проявити себе у Бундеслізі.

Французький центральний нападник Арно Калімуендо офіційно перейшов до Айнтрахта Франкфурт на правах оренди з англійського клубу Ноттінгем Форест. Німецький клуб отримав опцію викупу гравця після завершення сезону.

Для 23-річного футболіста це вже другий закордонний досвід. Калімуендо провів 14 матчів за клуб з Мідлендса у всіх турнірах і забив два голи. До цього він грав у Франції за Парі Сен-Жермен, Ланс та Ренн, де відзначився результативністю на високому рівні: 40 голів і 14 результативних передач у 112 матчах за Ренн, а в сезоні 2024/25 забив 17 м’ячів, посівши третє місце в списку найкращих бомбардирів Ліги 1.

Арно виріс у передмісті Парижа, з десяти років навчався у академії ПСЖ, дебютував професійно у вересні 2020 року, а пізніше проходив оренду у Лансі, перш ніж перейти до Ренна.

На міжнародному рівні нападник провів 52 матчі за юнацькі збірні Франції, забивши 23 голи, а також входив до складу олімпійської збірної 2024 року під керівництвом Тьєррі Анрі.