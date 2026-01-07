Німеччина

Хавбек не зіграє в найближчих матчах мюнхенців через проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник Йосуа Кімміх не допоможе Баварії в найближчих зустрічах, про що повідомляє Kicker. 30-річний німецький футболіст пропустить перші два поєдинки мюнхенського клубу у 2026 році — проти Вольфсбурга та Кельна.

Хавбек має проблеми з голеностопом з моменту останнього виклику до збірної у листопаді, через що він уже пропустив гру з Гайденгаймом. Клуб не планує ризикувати станом гравця, тому Кімміх повернеться до складу лише тоді, коли повністю відновиться від болю.

У нинішньому сезоні Кімміх виходив на поле у 23 іграх з урахуванням усіх турнірів, де забив один гол та віддав сім результативних передач. Наразі він продовжує працювати за індивідуальною програмою відновлення.

