Німеччина

Чергові матчі Бундесліги: лідери здобули важливі перемоги, у низу таблиці триває боротьба.

У четвер, 18 жовтня, у німецькій Бундеслізі відбулися п’ять матчів 7-го туру. Центральними подіями ігрового дня стали перемога РБ Лейпциг над Гамбургом, гольовий трилер між Майнцом та Байєром, а також чергова невдача Вольфсбурга, яка посилює тиск на головного тренера Пауля Сімоніса. У Кельні — нова зірка, а Гайденгайм і Вердер поділили очки.

У поєдинку між Лейпцигом та Гамбургом господарям була потрібна лише перемога, адже команда Марко Розе продовжує боротьбу за лідерство в чемпіонаті. Перший тайм пройшов без великої кількості моментів, проте наприкінці 45-хвилинки Крістоф Баумгартнер спочатку отримав жовту картку за грубий фол, а вже в компенсований час відкрив рахунок.

На початку другого тайму Гамбург зумів швидко відповісти – гол на 48-й хвилині забив Локонга. Проте Баумгартнер невдовзі знову вивів Лейпциг уперед, оформивши дубль на 50-й хвилині. Цього вистачило, щоб здобути перемогу та зберегти другу сходинку в турнірній таблиці.

РБ Лейпциг - Гамбург 2:1

Голи: Баумгартнер, 45, 50 - Самбі Локонга, 48

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Уедраого (Діоманде, 61), Зайвальд, Баумгартнер (Шлагер, 78) — Бакайоко (Банзузі, 60), Кардосо (Клостерманн, 90), Нуса (Гардер, 90)

Гамбург: Фернандеш — Капальдо (Рамуш, 90), Вушкович, Ельфадлі — Мікельбренсіс (Бальде, 84), Самбі Локонга (Ферай, 76), Ремберг, Мугейм — Філіпп (Неста Глатцель, 90), Кенігсдорффер (Поульсен, 76), Домпе

Попередження: Баумгартнер, Діоманде, Гардер — Капальдо

Найрезультативніший матч дня відбувся в Майнці, де місцевий клуб приймав Байєр. Леверкузенці залишилися непереможеними у 37-му виїзному матчі поспіль, здобувши перемогу з рахунком 4:3 у видовищному протистоянні.

Рахунок відкрив Грімальдо на 11-й хвилині, реалізувавши пенальті. У середині тайму Кофане подвоїв перевагу гостей, а пізніше Лі скоротив відставання. Проте перед самою перервою Грімальдо оформив дубль, зробивши рахунок 3:1.

У другому таймі Майнц знову скоротив розрив – Амірі реалізував пенальті. Тер'є відновив перевагу Байєра, а гол Зіба у компенсований час лише скоротив рахунок до мінімуму.

Леверкузен продовжує рух вгору в турнірній таблиці та зберігає шанси втрутитися у боротьбу за лідерство.

Майнц — Баєр Леверкузен 3:4

Голи: Сон, 34, Амірі, 71 (пен), Зіб, 90 - Грімальдо, 11 (пен), 45+3, Кофане, 24, Тер'є, 87

Майнц: Рісс — да Кошта, Белль (Ганче-Ольсен, 65), Кор — Ферачніг (Норден, 65), Сано, Амірі, Мвене — Небель, Сон (Бьовінг, 81) — Голлербах (Зіб, 86)

Баєр Леверкузен: Флеккен — Баде, Андріх, Тапсоба — Артур, Фернандес, Гарсія, Грімальдо — Гофманн (Маза, 66), Поку (Бен Сегір, 78) — Кофане (Альбер Фредерік Тер'є, 79)

Попередження: Кор, Ганче-Ольсен, Амірі, Бьовінг — Тапсоба, Грімальдо, Баде, Сегір

Штутгарт здобув переконливу виїзну перемогу над Вольфсбургом з рахунком 3:0. Для "вовків" ця поразка стала четвертою поспіль у чемпіонаті, що значно ускладнює становище головного тренера Пауля Сімоніса.

Відкрив рахунок Тіаго Томас на 35-й хвилині після подачі зі стандарту. У другому таймі Міттельштедт подвоїв перевагу, добивши м’яч після заблокованого удару Стіллера. Останній також відзначився, встановивши фінальний рахунок на 80-й хвилині.

Штутгарт впевнено розташовується у верхній частині таблиці, тоді як Вольфсбург поступово скочується вниз.

Вольфсбург — Штутгарт 0:3

Голи: Томаш, 35, Міттельштедт, 55, Штіллер, 80

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Кюмбеді Нсек, 67), Єнц, Кулєракіс, Меле (Сков Ольсен, 67) — Соуза, Еріксен (ель-Амін Амура, 78) — Дагім, Сванберг (Маєр, 69), Центер — Вінн

Штутгарт: Нюбель — Жаке, Шабо, Гендрікс — Ассіньйон, Андрес, Штіллер (Каразор, 86), Міттельштедт (Вагноман, 77) — Томаш (Буанані, 78), Нарті (Ундав, 67) — Ель-Ханнус (Фюріх, 85)

Попередження: Єнц — Міттельштедт

Кельн на своєму полі зіграв унічию з Аугсбургом. Матч завершився з рахунком 1:1, але головною подією стала друга поспіль результативна дія юного таланту Саїда Ель Мали.

На 54-й хвилині Аугсбург вийшов уперед після пенальті, який реалізував Рідер. Причиною стала помилка захисника Кельна, який збив Каде у штрафному майданчику.

Кельн зумів відігратися на 76-й хвилині після швидкої контратаки. 19-річний Ель Мала обігнав кількох захисників і точно пробив у сітку. Його ринкова вартість за останні три місяці зросла вшестеро — з 3 до 18 мільйонів євро. У Кельні вже говорять про народження нової зірки клубу.

Кельн — Аугсбург 1:1

Голи: Ель Мала, 76 - Рідер, 54 (пен)

Кельн: Швебе — Шмід, Гюберс, Гайнц (Ель Мала, 59) — Себулонсен (Кайнц, 74), Йоуганнессон, Мартель, Лунн (Гусейнбашич, 74) — Тільманн (Аче, 74), Камінські — Вальдшмідт (Бюльтер, 59)

Аугсбург: Дамен — Фелльхауер, Матсіма, Банкс (Цезігєр, 85), Яннуліс — Массенго, Якич — Каде (Вольф, 90), Саад (Клод-Моріс, 46) — Рідер (Ессенде, 85), Комур (Тіц, 77)

Попередження: Йоуганнессон, Тільманн — Каде, Якич

Гайденгайм двічі програвав у матчі проти Вердера, але зумів зрештою врятувати нічию — 2:2. Особливістю гри стали дебютні голи обох авторів м’ячів у складі господарів.

Першим відкрив рахунок Грюль на 50-й хвилині. Гайденгайм відповів ударом Шіммера, який забив у своєму 32-му матчі в Бундеслізі. Стаге знову вивів Вердер уперед, проте наприкінці зустрічі Ференбах зрівняв рахунок — для нього цей м’яч став першим у 70 матчах у німецькій еліті.

Гайденгайм — Вердер 2:2

Голи: Шиммер, 67, Ференбах, 83 - Грюль, 50, Стаге, 69

Гайденгайм: Рамай — Траоре, Маїнка, Зірслебен, Ференбах — Бек (Нігюс, 79), Дорш (Гонсак, 79), Шеппнер (Буш, 63), Ібрагімович — Кауфманн (Шиммер, 33), Зівзівадзе (Пірінгер, 79)

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Фрідль, Кулібалі — Стаге, Чович (Боніфейс, 68), Пуертас (Біттенкурт, 68) — Шмід, Грюль, Мбангула (Нжинмах, 63)

Попередження: Зірслебен — Пуертас, Чович, Біттенкур