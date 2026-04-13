Англія

Лондонці шукають більш фізично потужного центрбека під Колвілла.

Челсі не планує підписувати центрального захисника Борнмута Маркоса Сенесі під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, лондонський клуб відмовився від цієї опції, попри інтерес до аргентинця в зимове трансферне вікно. Наразі Челсі не має наміру повертатися до кандидатури 28-річного центрбека.

Контракт Сенесі з Борнмутом завершується в червні, тож він стане вільним агентом, однак це не змінює позицію лондонського клубу.

Зазначається, що Челсі зосереджений на пошуку центрального захисника з більшими антропометричними даними та фізичною потужністю, який зможе стати довгостроковим партнером для Леві Колвілла.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Маркоса також зацікавлені Ліверпуль, Барселона, Ювентус, Тоттенгем, Астон Вілла та дортмундська Боруссія.