Німеччина

Молодий талант Баварії тримав м'язову травму.

Півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карл не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 18-річного німця після медичного обстеження виявили розрив м'язових волокон правого підколінного сухожилля.

Терміни відновлення футболіста не називаються, проте, за даними ЗМІ, Леннарт пропустить близько трьох тижнів.

Таким чином, Карл як мінімум пропустить поєдинки проти Санкт-Паулі, Штутгарта, Баєра та Майнца в Бундеслізі, а також матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який пройде 15 квітня.

Цього сезону Карл провів 36 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав шість гольових передач.

Після 28 турів Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Боруссію Д на дев'ять очок.