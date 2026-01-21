Іспанія

Манчестер Сіті визначив ціну на свого зіркового форварда, якого мадридський гранд розглядає як потенційне підсилення.

Норвезький бомбардир Манчестер Сіті Ерлінг Голанд залишається однією з головних трансферних цілей мадридського Реала. Як повідомляють журналісти видання Fichajes, англійський клуб готовий розглянути можливість продажу скандинавського нападника за умови, що сума компенсації складе близько 200 мільйонів євро.

У Мадриді вже розглядають фінансову модель цієї угоди. Очікується, що кошти на придбання норвежця можуть з'явитися у разі продажу Вінісіуса Жуніора — саме виручені за бразильця гроші "вершкові" планують інвестувати у трансфер Голанда.

Нагадаємо, що 25-річний нападник захищає кольори "містян" з літа 2022 року. Його чинний трудовий договір із манчестерським клубом розрахований на тривалу перспективу — до кінця червня 2034 року.

Раніше повідомлялося, що Фулгем готовий викласти 35 млн фунтів за Бобба.