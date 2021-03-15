Италия

Футболист подверг арбитра критике в социальной сети.

Защитник итальянского Милана Тео Эрнандес может быть дисквалифицирован за критику арбитра за матч против Наполи (1:0).

Француз в концовке матча столкнулся с хавбеком Наполи Тьемуэ Бакайоко, однако арбитр, изучив ситуацию с помощью VAR, не назначил 11-метровый удар.

После игры Эрнандес в своей истории в Instagram-аккаунте раскритиковал арбитра Фабрицио Паскуа, подобрав не самый приятный смайл.

Как сообщает Corriere dello Sport, игроку грозит дисквалификация , однако пока неизвестно, на какой срок.

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