Италия

Последним местом работы специалиста была Салернитана.

Известный итальянский специалист Джан Пьеро Вентура, который последний год провел вне трудовой деятельности, принял решение завершить тренерскую карьеру в возрасте 73 лет.

Последним местом работы наставника была Салернитана, во главе которой он не добился особых успехов, за сезон-2019/20 сумев обеспечить лишь 10 позицию в Серии B команде, которая уже год спустя под руководством Фабрицио Кастори со второй строчки выйдет в "элитный" дивизион.

Вентура, в первую очередь, был известен по своей продолжительной работе в Торино, во главе которого стоял с 2011 по 2016 год, проведя вместе с командой 217 официальных матчей. Этот период для "быков" отметился выходом в Серию A из Серии B, однако в наивысшем дивизионе страны команда затем заняла максимально лишь седьмую строчку (2013/14).

После туринского этапа, Вентуре предложили возглавить сборную Италии, где он провел всего 16 матчей с лета 2016 по осень 2017 года. Результатом его работы стал не выход "Скуадры Адзурры" на чемпионат мира-2018.

"Я решил остановиться, я не хочу больше думать больше об игре. Думаю, что мне пришло время уйти на пенсию после 37 лет футбола, которые были преисполнены как положительных, так и негативных моментов", — оставил комментарий специалист.

Отметим, что первым место работы в качестве главного тренера для Вентуры стала Венеция в 1994 году.