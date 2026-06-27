Італія

Легендарний ексфорвард Ювентуса може повернути клуб до професійного футболу.

Колишній нападник Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро має намір відродити футбольний клуб Ріміні. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у грудні минулого року Ріміні було визнано банкрутом і виключено з Серії С. Наразі Дель П'єро разом із підприємцем із П'ємонта працює над викупом клубу та його перезапуском.

Ексфорвард уже провів зустріч із мером міста Ріміні Джамілем Садеголваадом, під час якої обговорювалися юридичні та організаційні аспекти відновлення клубу.

Наразі Дель П'єро проживає у США, де займається розвитком спортивних проєктів. Він вивчав спортивний менеджмент, створив кілька футбольних академій, а також заснував клуб LA 10 FC, який виступає в UPSL.