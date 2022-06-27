Италия

Римляни встановили цінник на свого форварда.

Рома розглядає варіант з продажем Ніколо Дзаньоло найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Goal, римляни на тлі інтересу Ювентуса визначилися з ціною на форварда – 50 мільйонів євро.

Зазначається, що сторони вже контактували щодо переходу до Дзаньоло.

У сезоні-2021/22 Дзаньоло провів 42 гри: на його рахунку 8 голів та 9 результативних передач за Рому.

Раніше повідомлялося, що не тільки Дзаньоло знаходиться у шорт-листі Ювентуса. З інших гравців атаки можна побачити Михайла Мудрика.