Римляни встановили цінник на свого форварда.
Ніколо Дзаньоло, getty images
27 червня 2022, 18:23
Рома розглядає варіант з продажем Ніколо Дзаньоло найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє видання Goal, римляни на тлі інтересу Ювентуса визначилися з ціною на форварда – 50 мільйонів євро.
Зазначається, що сторони вже контактували щодо переходу до Дзаньоло.
У сезоні-2021/22 Дзаньоло провів 42 гри: на його рахунку 8 голів та 9 результативних передач за Рому.
Раніше повідомлялося, що не тільки Дзаньоло знаходиться у шорт-листі Ювентуса. З інших гравців атаки можна побачити Михайла Мудрика.