Італія

Італійський хавбек хоче більше ігрового часу.

Центральний півзахисник міланського Інтера Давіде Фраттезі наразі схиляється до того, щоб змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст ​Паскуале Гуарро.

За інформацією джерела, 25-річний італієць остаточно втомився бути лише "якісним гравцем на підміну", тому хоче знайти команду, де б він відігравав більш значну роль.

Поточний контракт Фраттезі з "нерадзуррі" спливає влітку 2028 року.

У поточному сезоні італієць зіграв за Інтер 927 хвилин у 20 матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.