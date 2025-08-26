Після яскравої оренди Коло Муані наполягає лише на Ювентусі.
Рандаль Коло Муані, GETTY IMAGES
26 серпня 2025, 09:45
Трансферна сага навколо Рандаля Коло Муані отримує новий розвиток. Як повідомляють італійські ЗМІ, Ювентус готує свіжу пропозицію для ПСЖ, яка передбачає оренду за 10 мільйонів євро з обов’язковим викупом на суму ще 50 мільйонів.
Нагадаємо, що туринці вже мали принципову домовленість із французьким клубом, проте переговори зайшли в глухий кут через зміну фінансових умов. Тепер же "б’янконері" готові піти далі, щоб остаточно закрити трансфер.
Важливо, що ситуація з Коло Муані не пов’язана з можливим продажем Душана Влаховича – у Турині розглядають обох нападників як незалежні проекти. Це підкреслює серйозність намірів Ювентуса та готовність зміцнити атакувальну лінію відразу кількома топ-гравцями.
Сам футболіст теж залишається вірним Турину. Француз відмовляється розглядати альтернативні варіанти, чекаючи саме на домовленість між клубами. Вважається, що саме його бажання знову грати в Італії може стати вирішальним фактором для успішного завершення угоди.
Півсезону, проведений у Турині, довів: 10 голів у 22 матчах зробили Коло Муані одним із ключових виконавців команди. Тепер залишилося лише поставити крапку в переговорах – і трансфер, який уже називають пріоритетом літа для Ювентуса, стане реальністю.