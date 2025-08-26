Італія

Після яскравої оренди Коло Муані наполягає лише на Ювентусі.

Трансферна сага навколо Рандаля Коло Муані отримує новий розвиток. Як повідомляють італійські ЗМІ, Ювентус готує свіжу пропозицію для ПСЖ, яка передбачає оренду за 10 мільйонів євро з обов’язковим викупом на суму ще 50 мільйонів.

Нагадаємо, що туринці вже мали принципову домовленість із французьким клубом, проте переговори зайшли в глухий кут через зміну фінансових умов. Тепер же "б’янконері" готові піти далі, щоб остаточно закрити трансфер.

Важливо, що ситуація з Коло Муані не пов’язана з можливим продажем Душана Влаховича – у Турині розглядають обох нападників як незалежні проекти. Це підкреслює серйозність намірів Ювентуса та готовність зміцнити атакувальну лінію відразу кількома топ-гравцями.

Сам футболіст теж залишається вірним Турину. Француз відмовляється розглядати альтернативні варіанти, чекаючи саме на домовленість між клубами. Вважається, що саме його бажання знову грати в Італії може стати вирішальним фактором для успішного завершення угоди.

Півсезону, проведений у Турині, довів: 10 голів у 22 матчах зробили Коло Муані одним із ключових виконавців команди. Тепер залишилося лише поставити крапку в переговорах – і трансфер, який уже називають пріоритетом літа для Ювентуса, стане реальністю.