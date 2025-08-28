Італія

Італійський клуб продовжує посилювати склад після гучного старту сезону в Серії А.

Італійський Комо продовжує активно працювати на трансферному ринку. Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, клуб розглядає можливість підписання нового центрального оборонця. У шорт-листі керівництва – Ігор із Брайтона та Дієго Карлос, який наразі виступає за турецький Фенербахче.

Комо став одним із найбільших витратників цього літа в Серії А, демонструючи амбіції на тлі минулорічного прогресу під керівництвом Сеска Фабрегаса. Попри вже здійснені трансфери, клуб прагне додати досвід у захист і не вважає трансферну кампанію завершеною.

27-річний Ігор добре знайомий із Серією А: з 2019 до 2023 року він захищав кольори СПАЛ і Фіорентини, після чого перейшов у Брайтон. Щодо Дієго Карлоса, то 32-річний бразилець лише в січні 2024-го поповнив склад Фенербахче, перебравшись із Астон Вілли.

Нагадаємо, що Комо вдало розпочав сезон у Серії А, здобувши гучну перемогу над Лаціо з рахунком 2:0.