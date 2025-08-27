Італія

Клуб активізувався на трансферному ринку після травм і доповнює склад новими нападниками.

Італійська Парма активізувалася на трансферному ринку після старту сезону, позначеного серйозними травмами Якоба Ондрейки та Матіаса Фрігана, які вибули на 5-6 місяців. Для посилення складу клуб узгодив оренду нападника Патріка Кутроне з Комо з правом викупу в кінці сезону.

Цей крок став частиною масштабних змін у команді, які почалися з переходу Гаетано Орістаніо з Венеції. Орістаніо вже пройшов медичний огляд, а загальна вартість угоди має скласти 8 мільйонів євро — 30% з яких сплатить Інтер.

27-річний Кутроне, вихованець академії Мілана, відомий своїм досвідом у Вулвергемптоні, Фіорентині, Валенсії та Емполі, тепер продовжить кар’єру в Пармі. Раніше він перейшов до Комо у 2022 році за 2 мільйони євро.