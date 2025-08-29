Українець може залишити Рому.
дОВБИК ТА ГАСПЕРІНІ, GETTY IMAGES
29 серпня 2025, 20:22
Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про українського нападника команди Артема Довбика. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.
"У Довбика була пауза на початку передсезонної підготовки, однак у роботі зі мною він проявив себе як дуже позитивний гравець. Він завжди дуже старанно тренувався, і я не маю до нього жодних претензій.
Від Довбика я очікую, що завтра – незалежно від того, чи вийде він у стартовому складі, чи з’явиться на заміну, чи залишиться на лаві запасних – він докладе всіх своїх зусиль задля досягнення результату, до якого ми прагнемо", – сказав Гасперіні.
Нагадаємо, що у стартовому турі італійської Серії А в матчі проти Болоньї (1:0) Довбик вийшов на заміну наприкінці другого тайму, відігравши загалом 21 хвилину з урахуванням компенсованого часу.