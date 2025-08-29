Італія

Українець може залишити Рому.

Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про українського нападника команди Артема Довбика. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.

"У Довбика була пауза на початку передсезонної підготовки, однак у роботі зі мною він проявив себе як дуже позитивний гравець. Він завжди дуже старанно тренувався, і я не маю до нього жодних претензій.

Від Довбика я очікую, що завтра – незалежно від того, чи вийде він у стартовому складі, чи з’явиться на заміну, чи залишиться на лаві запасних – він докладе всіх своїх зусиль задля досягнення результату, до якого ми прагнемо", – сказав Гасперіні.

Нагадаємо, що у стартовому турі італійської Серії А в матчі проти Болоньї (1:0) Довбик вийшов на заміну наприкінці другого тайму, відігравши загалом 21 хвилину з урахуванням компенсованого часу.