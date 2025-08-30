Італія

Данець повертається в Італію.

Італійський Наполі домовився з Манчестер Юнайтед щодо переходу данського нападника Расмуса Гойлунна. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, неаполітанський клуб візьме 22-річного форварда в річну оренду за шість мільйонів євро з обов'язковим викупом за 44 млн. євро в разі виконання певних статистичних умов.

Зазначається, що Гойлунн пройде медичне обстеження в Наполі протягом наступних 24 годин.

Чинна трудова угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Расмус Гойлунн відіграв за МЮ 52 матчі, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.