Данець повертається в Італію.
Rasmus Højlund, getty images
30 серпня 2025, 16:00
Італійський Наполі домовився з Манчестер Юнайтед щодо переходу данського нападника Расмуса Гойлунна. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, неаполітанський клуб візьме 22-річного форварда в річну оренду за шість мільйонів євро з обов'язковим викупом за 44 млн. євро в разі виконання певних статистичних умов.
Зазначається, що Гойлунн пройде медичне обстеження в Наполі протягом наступних 24 годин.
Чинна трудова угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Расмус Гойлунн відіграв за МЮ 52 матчі, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.