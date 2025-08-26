Італія

Півзахисник Аталанти може змінити клуб уже найближчим часом, його зарплата складе 1,3 млн євро на рік.

Наполі продовжує активну трансферну кампанію та вже сьогодні може зробити чергове підсилення. За інформацією італійських ЗМІ, неаполітанці наблизилися до підписання півзахисника Аталанти Марко Брешіаніні.

25-річний хавбек готовий підписати контракт із Партенопеї до літа 2030 року. Очікується, що його річна зарплата становитиме 1,3 мільйона євро. Завершальний етап переговорів між клубами заплановано на сьогодні.

Брешіаніні перейшов до Аталанти в жовтні 2024 року на правах оренди з Фрозіноне, а цього літа клуб із Бергамо викупив його за 10 мільйонів євро. Минулого сезону італієць став ключовим гравцем команди, провівши 38 матчів, у яких забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Наполі успішно стартував у Серії А, здолавши Сассуоло з рахунком 2:0. У наступному турі команда Антоніо Конте прийме Кальярі — матч відбудеться 30 серпня.