Італія

Форвард-новачок Мілана налаштований рішуче.

Французький нападник Крістофер Нкунку цього літа перебрався з лондонського Челсі до італійського Мілана та одразу отримав одну з найвищих зарплат у клубі.

Однак травми останнім часом суттєво вплинули на хід кар’єри 27-річного виконавця, тож наразі він тільки перебуває на шляху до найкращої форми.

"Я хочу відкривати для себе італійський футбол крок за кроком.

Більшість моїх товаришів по команді зараз у складі національної збірної, тож ми наразі тренуємось окремо, і коли вони повернуться, я почну знайомитись із ними та разом тренуватись.

Найближчий матч у нас ще нескоро, але я думаю, що кожна гра важлива для мене зараз. Проте куди більш важливо — бути готовим до випробувань та перебувати у належній формі.

Я точно не в найкращій формі зараз, але я працюю над цим і скоро буду готовий грати й скоро повернусь", — заявив французький виконавець.

На його рахунку Нкунку в Челсі 48 матчів, 15 голів та п'ять гольових передач.