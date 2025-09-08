Італія

Ррахмані травмувався під час ігор за збірну, що відкриває шлях для нових гравців в обороні.

Проблеми зі складом змушують Антоніо Конте розглядати варіант повністю нової пари центрбеків на найближчі тури Серії А.

Амір Ррахмані повернувся до Неаполя з травмою, отриманої у збірній Косово, і його участь у грі проти Фіорентини залишається малоймовірною. У той же час Алессандро Буонджорно, який відновлюється після літньої операції, поступово набирає форму та претендує на місце в старті. Минулого вікенду він вийшов на заміну проти Кальярі й одразу відзначився результативною передачею у компенсований час.

Літнє підсилення — Сем Беукема, за якого клуб заплатив Болоньї 31 млн євро, також може отримати шанс розпочати з перших хвилин. До цього він ще не грав у стартовому складі під керівництвом Конте, який віддавав перевагу перевіреній парі Ррахмані – Хуан Хесус.