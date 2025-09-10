Італія

Новачок італійського Кремонезе, нападник Джеймі Варді, розповів, чому обрав саме цей клуб та як відбувався його трансфер.

Варді пояснив: “Не буду називати клуби, пропозиції яких я відхилив. Я прийняв рішення, обговоривши все із сім’єю, й дуже радий. Коли ми розглядали цей варіант, я врахував багато факторів: перш за все — думку рідних. На щастя, технології були на нашому боці: я провів 45–60 хвилин у відеодзвінку з тренером, і він переконав мене.”

Нападаючий також зазначив: “Я працюю над тим, щоб бути в розіграші, коли тренеру знадобиться моя допомога. Коли думаю про Італію і свого кумира, згадую Дель П’єро. Я часто дивився його гру в дитинстві.”

Зараз Варді готується до дебюту в італійській Серії А — наступний матч Кремонезе відбудеться 15 вересня у 3-му турі сезону проти Верони.