Італія

Турок провів сильний відрізок сезону.

Вінгера туринського Ювентуса Кенана Їлдиза визнано найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Італії. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

20-річний турок у серпні відіграв за "зебр" два матчі та відзначився двома результативними передачами.

На нагороду також претендували Томас Крістенсен (Удінезе), Скотт Мактоміней (Наполі), Ніко Пас (Комо), Матіас Суле (Рома) та Маркюз Тюрам (Інтер).

Раніше повідомлялося, що Ювентус наближається до продовження контракту з Їлдизом.