Італія

Хорват відданий "Старій сеньйорі".

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився про боротьбу своєї команди за Скудетто. Цитує хорватського фахівця Sportmediaset.

"Для мене "Юве" – це частина мого життя. Він сформував мене як особистість і професіонала.

У професійному плані Ювентус – це частина мене. Коли я приїхав сюди, як гравець, це була команда, яка виграла Лігу чемпіонів, завоювала важливі трофеї. Це було майже нереально. Було дивно бачити, як Зідан тренується на самоті на полі, яке готувалося щодня, інших не було.

Ці спогади залишилися зі мною назавжди, і, як вчив нас Марчелло Ліппі (колишній головний тренер Ювентус — прим.), ми самі носили ворота і м'ячі. Це були інші часи.

Чи є у Ювентуса шанси на Скудетто у цьому сезоні? Це очевидно, слово "перемога" завжди з "Юве". На початку сезону я кілька разів говорив про наші шанси, але протягом сезону я не говорю про цілі. Я говорю про конкретні речі, тому що про цілі не говорять, їх досягають", – сказав Тудор.

