Італія

Сказала людина, яку звинувачували у контрабанді наркотиків.

Колишній півзахисник римської Роми та збірної Бельгії Раджа Наїнгголан висловився про українського форварда "вовків" Артема Довбика. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.

"Довбика переоцінюють.

Я не думаю, що Коне переоцінюють чи недооцінюють. Він сильний гравець, у нього не відібрати м'яч, бо він такий фізично сильний, але в нього немає ні результативних передач, ні голів. Я бачив так багато таких, як він, які, можливо, не досягають найвищого рівня. Я б поставив його серед найкращих півзахисників Серії А з точки зору його стилю гри, але в нього немає ні результативних передач, ні голів.

Джеко — один з найкращих нападників. Він змушує інших грати краще, у нього є результативні дії, і в нього є бачення", — сказав Наїнгголан.