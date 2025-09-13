Італія

Потужний місяць від Кремонезе.

Керманич Кремонезе Давіде Нікола став найкращим тренером серпня в чемпіонаті Італії. Про це повідомляє офіційний сайт італійської Серії А.

"Тигри" під керівництвом 52-річного італійця минулого місяця здобули лві перемоги у двох матчах – над Міланом у гостях (2:1) та вдома над Сассуоло (3:2).

Клуб наразі набрав шість очок після двох турів і йде на чолі турнірної таблиці чемпіонату Італії разом з Наполі, Ювентусом та Ромою.

Раніше повідомлялося, що Їлдиз — найкращий гравець Серії А в серпні.