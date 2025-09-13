Італія

На нас чекає "Derby d'Italia".

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився напередодні центрального матчу третього туру італійської Серії А з туринським Ювентусом. Цитує румунського фахівця офіційний сайт "нерадзуррі".

"Команда добре попрацювала, і ті, хто був тут, і ті, хто поїхав до своїх збірних. Ми знаємо, що національна збірна, з психологічної точки зору, може дати додаткову енергію. Сьогодні перший день, коли ми всі готові, головне, щоб всі були здорові зіграти в цьому матчі.

Обидві команди розуміють важливість цього матчу, розуміють, що таке Дербі Італії. Нам знадобиться правильний настрій, спокій і енергія, щоб впоратися з різними моментами і добре виступити в цій грі.

Я говорив не про "дрібні недоліки", а про впевненість. Ця команда має впевненість, вона вміє діяти рішуче. Я говорив про виключення одного моменту, який мені не подобався, але мені потрібно мати інтелект, щоб зрозуміти, що ця команда може зробити, не втрачаючи впевненості.

Я тут не для того, щоб все змінювати, тому що ця команда була на вершині італійського та європейського футболу. Нам просто потрібно додати кілька деталей, щоб вичавити з неї максимум, щоб вона набула максимальної впевненості у своїх силах і мала необхідну енергію та мотивацію для досягнення наших цілей.

Аканджі? Важливо не те, як він сюди потрапив, а те, що він тут. Аканджі — важливий гравець міжнародного рівня, і він привносить додаткову цінність у команду, як і інші гравці, тому що кожен може зробити свій внесок. Я дуже задоволений футболістами, які у мене є, тому що це 25 найкращих виконавців.

Ми знаємо, як проходить сезон: ти виграєш матчі і програєш, це марафон, 38 турів. Ми всі розуміємо важливість матчу проти Ювентуса. Потрібно прийняти той факт, що, коли справи йдуть не дуже добре, слід зібратися з силами і старанно працювати, тому що потрібно вчитися на своїх помилках і рухатися вперед з правильним настроєм, характером та сміливістю.

У нас є ідентичність, і ми просуваємо нашу ідею, тому іноді потрібно розуміти певні моменти в матчі. План на гру також може бути спотворений, і потрібно шукати рішення, щоб мінімізувати наслідки того, що може статися. Наша ідентичність, наша мета завжди такі: ми виходимо на матчі, в якому потрібно знайти правильний варіант, кожен готовий працювати на команду і ускладнити супернику завдання досягти своєї мети.

Я спокійний, тому що не хочу втрачати ясність розуму. Я знаю, що роблю з точки зору ментальної, тактичної та фізичної енергії. Решта — марна трата часу, це не піде нам на користь. Зараз я відпочиваю набагато краще, ніж коли був гравцем. Я завжди відчував відповідальність за довіру, яку мені надали товариші по команді, і це те, що я намагаюся передати команді, тому що відповідальність за інших — це те, що піднімає рівень колективу", — заявив Ківу.

Матч між Ювентусом та Інтером відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.