Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та міланський Інтер.

Туринський Ювентус та міланський Інтер зіграють у Derby d'Italia в рамках третього туру італійської Серії A на Альянц Стедіум.

Ігор Тудор, після перемоги над генуезьким Дженоа (1:0), використав із перших хвилин Маккенні на лівому фланзі, тоді як Копмейнерс зіграє під нападником Влаховичем.

Крістіан Ківу, на тлі поразки від фріульського Удінезе (1:2), залучив до стартового складу Аканджі в трійці центральних захисників, тоді як Мхітарян та Аугусто гратимуть у півзахисті.

Ювентус: Ді Грегоріо — Бремер, Гатті, Келлі — Калулу, Локателлі, Тюрам, Маккенні — Копмейнерс, Їлдиз — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольйо, Аджич, Костич, Опенда, Ругані, Жуан Маріу, Девід, Кабаль.



Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, Де Врей, Паласіос, Дімарко, Біссек, Дарміан, Зелінські, Сучич, Луїс Енріке, Діуф, Фраттезі, Бонні, Еспозіто.



Гра Ювентус — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.