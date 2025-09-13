Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 13 вересня, розпочавшись о 19:00.

У рамках третього туру італійської Серії А-2025/26 відбудеться Derby d'Italia — туринський Ювентус прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цього суботнього вечора увага всіх небайдужих до італійського футболу вболівальників буде прикута до принципового протистояння на Альянц Стедіум. Інтер до нього підходить на тлі значної невдачі у вигляді першої з грудня 2017 року домашньої поразки від Удінезе (1:2), тоді як Ювентус наприкінці серпня впорався в Генуї із Дженоа (1:0).

В останніх десяти таких матчах у Турині в рамках чемпіонату Італії "нерадзуррі" мають тільки одну перемогу, тоді як "б'янконері" здобуття трьох очок святкували сім разів. Стільки ж разів протягом згаданого періоду господарі поля не дозволили гостям відзначитися бодай одним голом. У дев'яти з десяти випадків команди не радували високою результативністю, не перетинаючи позначки в два гола за поєдинок.

Варто зауважити, що зі своїми колишніми командами Ігор Тудор тричі поступився Інтеру, а також двічі поділив із ним залікові бали, тож сьогодні ввечері спеціаліст намагатиметься перервати цю серію. Для "нерадзуррі" ж поганим знаком є вищезгадана невдача туром раніше. Міланський гранд уперше з 2018 року, коли фінішував аж четвертим, зазнав поразки в одному зі стартових двох протистоянь турніру.

Нічия між туринським і міланським клубами на даному етапі виглядає найбільш імовірним варіантом. Визначити фаворита сьогоднішньої вечірньої дуелі не вдалося й букмекерам. Таким чином, на перемогу Ювентуса, як і на потенційний успіх Інтера, можна поставити з коефіцієнтом 2.81. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.05.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Тудор, головний тренер Ювентуса: "Після перерви на матчі збірних завжди незвично готуватися до матчу. Потрібно збалансувати навантаження, зрозуміти, кому потрібно відпочити, а кому працювати більше. Ми провели два спільні тренування й налаштовані позитивно. Я сумував футболом, тому радий, що ми повернулися. На полі я очікую побачити те саме, що ми робимо на тренуваннях: концентрацію на стандартних положеннях, організованість і якісну гру".

Крістіан Ківу, головний тренер Інтера: "Команда добре попрацювала, і ми знаємо, що виступи за збірні можуть дати додаткову енергію з психологічної точки зору. Головне, що всі здорові й готові взяти участь у матчі. Ми усвідомлюємо його важливість і маємо прийняти той факт, що якщо справи йдуть не дуже добре, то потрібно взяти себе в руки й наполегливо працювати. Маємо вчитися на своїх помилках і рухатися вперед із правильним настроєм, характером і сміливістю".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Бремер, Келлі — Калулу, Локателлі, К. Тюрам, Маккенні — Копмейнерс, Їлдиз — Девід

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — М. Тюрам, Л. Мартінес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА