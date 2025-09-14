Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 13 вересня 2025 року.

У матчі 4-го туру Серії А Наполі на виїзді здобув упевнену перемогу над Фіорентиною — 3:1.

Вже на 6-й хвилині Кевін Де Брюйне відкрив рахунок ударом з пенальті, а невдовзі Расмус Гойлунн подвоїв перевагу "партенопейців", оформивши свій дебютний гол за клуб.

Після перерви команда Конте продовжила домінувати: Сем Беукема відзначився першим голом у футболці Наполі, зробивши рахунок розгромним. Єдиним світлим моментом для господарів став точний удар Луки Раньєрі на 79-й хвилині, який встановив фінальний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Наполі у 3 турі сезону Серії А-2025/26:

Фіорентина — Наполі 1:3

Голи: Раньєрі, 79 - Де Брюйне, 3 (пен), Гойлунн, 14, Беукема, 51.

Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Лемпті, 87), Понграчич (Віті, 90), Раньєрі — Додо, Зом (Фацціні, 65), Мандрагора, Фаджолі (Ніколуссі-Кавілья, 65), Госенс — Джеко (Пікколі, 46), Кін.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола (Олівера, 69) — Лоботка (Гілмор, 90) — Політано (Нерес, 69), Де Брюйне (Ельмас, 69), Ангісса, Мактоміней — Гойлунн (Лукка, 73).