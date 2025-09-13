Команда Антоніо Конте відправила у ворота "фіалок" три м'ячі.
Фіорентина - Наполі, Getty Images
13 вересня 2025, 23:49
У черговому матчі четвертого туру італійської Серії А Наполі в гостях впевнено обіграв Фіорентіну з рахунком 3:1.
Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на шостій хвилині, коли Кевін Де Брюйне реалізував пенальті. За вісім хвилин Расмус Гойлунн подвоїв перевагу "неаполітанців", забивши дебютний м'яч за італійську команду з Неаполя.
На початку другого тайму Наполі збільшив перевагу завдяки голу у виконанні Сема Беукеми, який також відзначився дебютним голом у новій команді.
Остаточну крапку у матчі поставив Лука Раньєрі, який забив за "фіалок" на 79 хвилині.
Після трьох турів Наполі лідирує у Серії А, набравши дев'ять очок, як і Ювентус. Фіорентина має два бали та займає 13 рядок.
Фіорентина — Наполі 1:3
Голи: Раньєрі, 79 - Де Брюйне, 3 (пен), Гойлунн, 14, Беукема, 51.
Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Лемпті, 87), Понграчич (Віті, 90), Раньєрі — Додо, Зом (Фацціні, 65), Мандрагора, Фаджолі (Ніколуссі-Кавілья, 65), Госенс — Джеко (Пікколі, 46), Кін.
Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола (Олівера, 69) — Лоботка (Гілмор, 90) — Політано (Нерес, 69), Де Брюйне (Ельмас, 69), Ангісса, Мактоміней — Гойлунн (Лукка, 73).