Італія

Мінімальна звитяга команди Фабіо Гроссо.

В рамках третього туру італійської Серії А Сассуоло на Мапей Стедіум приймав римське Лаціо.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол забитий господарями поля на 70-й хвилині матчу. За "зелено-чорних" відзначився новачок команди Аліу Фадера.

Таким чином колектив Мауріціо Саррі здобув лише три очки в трьох стартових турах чемпіонату Італії. В свою чергу для команди Фабіо Гроссо ця перемога стала першою у сезоні-2025/26.

Сассуоло — Лаціо 1:0

Гол: Фадера, 70

Сассуоло: Мурич — Валукєвич (Кулібалі, 46), Ідзес, Мухаремович, Дойг — Коне, Матич, Вранкс (Вольпато, 63) — Берарді (П'єраньйоло, 81), Пінамонті (Шеддіра, 81), Лор'єнте (Фадера, 63)

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі (Ісаксен, 80), Ровелла (Катальді, 41), — Канчельєрі (Педро, 60), Кастельянос (Діа, 60), Дзакканьї

Попередження: Вранкс, Мухаремович, Дойг, Пінамонті, Матич, Вольпато — Ровелла, Марушич, Белах'ян