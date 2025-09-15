Аргентинець вибув на 2—3 тижні через пошкодження стегна.
Пауло Дібала, getty images
15 вересня 2025, 18:10
З табору Роми надійшли тривожні новини — аргентинський форвард Пауло Дібала отримав травму та вибув з гри щонайменше на 2–3 тижні. Про це повідомляє Giallorossi.net.
Нагадаємо, Дібалу було змінено у перерві матчу проти Торіно (0:1), де він вийшов у стартовому складі як "фальшива дев’ятка". Обстеження, які форвард пройшов сьогодні, виявили легке пошкодження лівого стегна.
Ця травма не дозволить Пауло взяти участь у найближчих матчах Серії А та Ліги Європи, зокрема у принциповому дербі проти Лаціо, яке заплановане на 21 вересня.