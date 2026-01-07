Італія

Турки знову беруть грошима.

Французький центральний півзахисник Маттео Гендузі був близьким до відходу з римського Лаціо ще минулого літа, але все одно розпочав сезон у складі команди Мауріціо Саррі.

26-річний виконавець провів продуктивні півроку за "орлів", зігравши 16 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.

Однак його погляди за необхідність зміни клубу від того не змінились жодним чином.

Тож варто було лише дочекатись, щоб хтось запропонував за гравця належні кошти вже цієї зими.

Цим колективом став у підсумку турецький Фенербахче, який готовий заплатити за футболіста 25 млн євро + 2 млн євро бонусів.

Лаціо взяв час на роздуми, але італійські ЗМІ впевнені, що угода поміж клубами вже фактично зафіксована.